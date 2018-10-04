В Сургуте до конца года полностью обновят автопарк скорой помощи

До конца года в Сургуте должен полностью обновится автопарк скорой помощи. На днях в город уже приехали пять новых автомобилей ГАЗ «Соболь», купленных окружным департаментом здравоохранения по программе «Развитие здравоохранения Югры до 2025 года». В срок до 15 декабря в Сургуте ожидают еще 32 машины

Сейчас в парке Сургутской городской клинической станции скорой медицинской помощи находятся 39 автомобилей, а зимой это количество увеличится до 42. Последний раз такое крупное обновление здесь произошло в 2013 году, когда в учреждении появилось 19 новых машин.

«Очень благодарен правительству региона, департаменту здравоохранения, который занимался программой «Развитие здравоохранения» и не забыл проблемы скорой помощи не только Сургута, но и всего округа», – поблагодарил главный врач стации Владимир Ершов.