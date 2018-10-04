Спасатели Ханты-Мансийска устроили день открытых дверей для школьников

В учреждении «Центроспас-Югория» в Ханты-Мансийске прошел день открытых дверей. Спасателей навестили ученики средней школы №5. Встреча состоялась в рамках Дня гражданской обороны.

Детям показали короткометражный документальный фильм о сложной и благодарной профессии спасателя и провели ликбез на тему спасательной службы на высоте.

Школьники познакомились с водолазным и пожарным снаряжением, узнали нюансы эвакуации. Им продемонстрировали современную спасательную технику, оснащенную необходимыми средствами для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Все виды снаряжений разрешили примерить. Кроме того, детям позволили посидеть в кабинах спецтранспорта и лично включить сигнально-говорящие устройства.

Увлекательная экскурсия завершилась небольшим банкетом: спасатели угостили ребят сухпайками и горячим чаем.

«Все классно, очень интересно и познавательно. Больше всего понравилась еда. Шучу, конечно. Понравилась техника и инструменты, которые могут пригодиться при спасении людей», — рассказал один из школьников.

В конце встречи директор «Центроспас-Югории» Юрий Чекунов предложил школьникам посещать учреждение регулярно, а также выразил надежду, что некоторые дети, побывав на экскурсии, захотят в будущем стать спасателями или пожарными.

Отметим, что мероприятие для юных хантымансийцев организовали департамент гражданской защиты населения Югры и «Центроспас-Югория».