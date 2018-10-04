​В Покачах вырубят неугодные деревья

Более 30 лет назад в городе Покачи при посадке деревьев не учли расстояние от саженцев до зданий. Теперь же выросшие березы и рябины стали мешать жителям некоторых домов, заслоняя дневной свет.

Поэтому экологи и администрация города решили проредить зеленые насаждения: где-то просто подпилить ветки, а где-то срезать деревья полностью.

Пока на такой шаг согласились жильцы нескольких домов, что скажут остальные горожане — покажет время.