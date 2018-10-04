​В нижневартовской исправительной колонии заключенных обучили основам бизнеса // ФОТО

Представители Фонда поддержки предпринимательства провели уроки бизнеса в нижневартовской исправительной колонии №15. Заключенные стали участниками образовательной программы «Адаптация молодых людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, через вовлечение в предпринимательскую деятельность».

«Осужденные прошедшие бизнес тренинг меньше нарушают режим содержания, твердо становятся на путь исправления, а освободившись, гораздо быстрее социализируются и реже совершают повторные преступления», — отмечают сотрудники УФСИН России по ХМАО – Югре.

Уникальный учебный курс существует в Югре уже шесть лет.

Во время встреч молодые люди узнают о регистрации юридического лица, составлении бизнес плана, общении с налоговой инспекцией и многих других деталях предпринимательства.





«Конечно, далеко не все слушатели наших семинаров, станут предпринимателями, но эти знания могут им помочь в самых разных областях жизни, создать дополнительную мотивацию к честному труду и даже помочь при трудоустройстве. Лишних навыков не бывает. Тем более, когда процесс обучения помогает эффективно скоротать время и дает пищу для ума», - заявил руководитель нижневартовского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры Сергей Сысак.

Фото: sb-ugra.ru.