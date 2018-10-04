Коммуналка? Не, не слышал

Жительница Солнечного Татьяна живет с мужем и 12-летним сыном в ветхой деревяшке в четырехкомнатной квартире, которую они купили еще в 1997 году.

По иронии судьбы, супруги сами работают в сфере ЖКХ, в управляющей компании. Жена получает десять тысяч рублей, муж в два раза больше. Задолженность семьи за коммунальные услуги, накопившаяся за одиннадцать лет, составляет более 1,1 млн рублей.

И таких неплательщиков с немаленьким размером долга в поселке 23 человека, их совокупная задолженность составляет 27 млн рублей. Всего же жители Солнечного не оплатили коммунальщикам 234 млн рублей.

Сумма крайне внушительная. При этом коммунальная инфраструктура муниципалитета требует серьезного апгрейда. Солнечный — динамично развивающийся поселок, и нуждается в появлении новой котельной. Ее стоимость порядка 180 миллионов рублей — на 54 млн меньше суммы просрочки.

Должники хоть и соглашаются с тем, что населенному пункту нужны новые мощности, но это не мешает им не платить за потребленные ресурсы. По словам Татьяны, она не вносит деньги за коммуналку, так как доход семьи слишком мал, а платеж неподъемный. Ежемесячно в почтовый ящик приходят квитки с суммой в районе 11 тысяч рублей (счетчики в квартире не установлены).

Периодически женщина вносит по две-три тысячи рублей, но это бывает редко. Продать квартиру тоже не удается: «Кому этот сарай нужен?» — усмехается Татьяна. Чтобы погасить часть задолженности, супруги попробуют оформить кредит.

Однако замглавы Сургутского района Дина Кузьмина советует всем должникам в первую очередь обратиться в УТВиВ для заключения договора и совместного поиска решения конкретной ситуации. Коммунальщики готовы идти на реструктуризацию долга. Да и сами жители могут приложить усилия, чтобы сократить свои ежемесячные платежи.

Коммунальщики готовы идти на реструктуризацию долга. Да и сами жители могут приложить усилия, чтобы сократить свои ежемесячные платежи.

«Нужно устанавливать приборы учета. Мы посчитали, что сокращение в платежке тогда выходит до пяти тысяч рублей в месяц. Если дом ветхий, и его расселение запланировано через десять лет, подсчитайте, какая выйдет экономия?» — объясняет чиновница.

Также Кузьмина отметила, что в Сургутском районе есть поселки, в которых много аварийного и ветхого жилья. Речь идет как раз о Солнечном, Барсово и Белом Яре. Главой Сургутского района Андреем Трубецким нынешним летом было принято решение об установлении для жителей этих поселений более низкого тарифа на тепло — 2450 рублей за одну гига калорию. А размер тарифа, установленный Региональной службой по тарифам, — 2650 рублей.

«Разницу муниципалитет взял на себя, чтобы сделать послабление для собственников», — рассказала замглавы.

Чиновники Сургутского района провели идентификацию всех лицевых счетов. Теперь они знают, что в муниципалитете, например, есть такие жильцы, которые работают в СНГ на хороших должностях, но при этом имеют общую задолженность в 60 млн рублей. По ним готовятся или уже готовы судебные решения о взыскании.

Еще один должник из Солнечного живет на улице Космодемьянской, 27. Долг за ЖКУ — 702 тысячи рублей. За год собственник единожды внес 1200 рублей. Наверное, для получения некого оправдания: «Я же хоть что-то плачу».

Сергей Александрович идти на контакт и искать компромисс не захотел, и предложил коммунальщикам все вопросы по просрочке решать с ним через суд.

Кстати, с такими несговорчивыми должниками в Сургутском районе теперь будет работать коллекторское агентство. Администрация заключила контракт с Долговым бюро.

Замдиректора компании Виталий Короленко пояснил, что их организация создана специально для возврата просроченной коммунальной задолженности. В ней три отдела: колл-центр (специалисты будут звонить, отправлять смс и письма по почте), выездной отдел (юрист в сопровождении охраны будет посещать должников по месту жительства) и юридический отдел (подача исков в суд и отслеживание полноты действий судебных приставов).

Отметим, что бюро также будет передавать сведения о злостных должниках в бюро кредитных историй, поэтому они потеряют возможность оформлять кредиты. А также специалисты подключатся к поиску их имущества, чтобы помочь приставам.

Дина Кузьмина подчеркивает, что коллекторы в первую очередь возьмутся за граждан с самыми большими суммами долга, и с теми, с кем работа не велась уже давно. Помимо этого, параллельно местные власти будут продолжать проводить мероприятия силами УТВиВ в отношении неплательщиков: например, перекрывать канализацию. Как показывает практика, такие меры очень действенны. Муниципалитет вынужден идти на них не от хорошей жизни.

«Я ежегодно опасаюсь не отказа работы оборудования зимой (оно у нас готово, есть бригады, техника), а того, что хронические неплатежи приведут к полному ограничению поставки ресурсов от поставщиков. В один прекрасный день у них может просто лопнуть терпение от вечных задолженностей. — Объясняет замглавы. — Мы зимой постоянно «подруливаем» ситуацию. Субсидии, которые даем предприятиям, в первую очередь идут на погашение задолженности».

Чиновники обращаются к гражданам, у которых имеется долг по квартплате, и просят начать решать проблему, не доводя ее до печального конца.

Для справки: 1,1 млрд рублей составляет долг за ЖКУ по всему Сургутскому району