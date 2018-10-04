В Сургутском краеведческом музее откроется фотовыставка «Ландшафт. Созерцание»

11 октября в 17:00 в Сургутском краеведческом музее стартует персональная выставка фотографий Александра Заики под названием «Ландшафт. Созерцание».

Экспозиция состоит из 70 уникальных крупноформатных работ, напечатанных на современных фотоматериалах, что позволяет по-настоящему насладиться красотой нашей необъятной страны и оценить искусство автора.

Александр Заика создавал пейзажные фотографии с 2003 по 2018 годы в экспедициях по Югре, Саянам, Алтаю, Камчатке, Кавказу, Фанским горам, Памиру и Тянь-Шаню. С фотокамерой он побывал во многих уголках России и Средней Азии, запечатлев красоты и заповедные места.

Фотографии и фотофильмы автора хранятся не только в фондах Сургутского краеведческого музея, но и в Центре Союза фотохудожников России в Москве, в фондах Государственного Русского музея Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода и т. д.

Справка: Александр Владимирович Заика — член Союза фотохудожников России, участник 85 выставочных проектов, фотофестивалей, 35 фотографических конкурсов городского, окружного, всероссийского и международного уровней. Призер и лауреат 25 фотоконкурсов. Четырежды становился стипендиатом Государственной стипендии в области культуры и искусства.