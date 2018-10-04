В Нефтеюганске назначен новый глава полиции. Предыдущий уволился после коррупционного скандала

Новым руководителем ОМВД Нефтеюганска стал бывший глава полиции Пыть-Яха, подполковник Дмитрий Шестаков. Об этом стало известно во время рабочей поездки в город начальника УМВД России по ХМАО Василия Романицы.

В ходе визита Романица провел большое совещание со всеми руководителями структурных подразделений городской полиции, на котором обозначил задачи для правоохранительных органов Нефтеюганска и потребовал устранить выявленные недостатки в работе.

Напомним, предыдущий глава полиции Нефтеюганска Николай Плаксин ушел в отставку после коррупционного скандала – он был задержан по подозрению в получении взятки.