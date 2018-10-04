​«Левада-центр»: Путину стали меньше доверять

Доверие населения к президенту России Владимиру Путину упало до уровня 2013 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».

По данным за сентябрь 2018 года рейтинг доверия составил 58 процентов. По сравнению с прошлым годом этот показатель упал на 17 процентов.

Социологи это объяснили «шоком от контраста предвыборных обещаний с пенсионной реформой».

Кстати, теперь армии доверяют больше, чем главе государства (66 процентов).

Справка:

Самого высокого уровня доверия, по данным «Левада-центра» Владимир Путин добивался в 2015 году (80 процентов).