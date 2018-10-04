​Тюменские школьники представят свои работы на Международном робототехническом фестивале

С 5 по 7 октября в Санкт-Петербурге пройдет Международный робототехнический фестиваль «РобоФинист». В этом году состязания включат в себя 32 направления, в числе которых футбол автономных и управляемых роботов, соревнования летающих роботов и гонки по пересеченной местности. Тюменскую область на соревнованиях представят пять команд: воспитанники областной физико-математической школы и клуба RoboCraft колледжа цифровых и педагогических технологий.

Школьники каждый день готовятся к фестивалю, дорабатывая своих роботов. В рамках «РобоФиниста» пройдет симпозиум по образовательной робототехнике. Кроме того, участники сняли видеоролики о подготовке к фестивалю своих робот. Организаторы предоставят специальные условия создателям десяти лучших фильмов. Ребятам, например, предложат экскурсию по достопримечательностям Санкт-Петербурга.

Справка: «РобоФинист» - это ежегодный Международный фестиваль робототехники в России. Участники получают уникальную возможность оценить и повысить свой профессиональный инженерный уровень, принять участие в обучающих мастер-классах, пообщаться со сверстниками из разных стран и завоевать международное звание чемпионов.