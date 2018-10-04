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​Чем интересен Индивидуальный инвестиционный счет

Система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) действует с начала 2015 года. Cтех пор количество таких счетов перевалило за 400 тыс. причем 212 тыс. из них, то есть каждый второй был открыты новыми инвесторами, которые раньше не имели брокерских счетов. Директор филиала «БКС Премьер» в Сургуте Виталий Раужин рассказывает, чем интересен этот инструмент для частного инвестора.

- Что такое ИИС?

- Индивидуальный инвестиционный счет — это брокерский счет с льготой от государства в виде возможности получения инвестиционного налогового вычета. На ИИС можно приобретать различные ценные бумаги – акции, облигации, биржевые ноты и т.д.

- Кто может открыть ИИС?

- Открыть ИИС может физическое лицо — налоговый резидент РФ. При этом физическое лицо вправе иметь только один ИИС. Максимальный годовой взнос - 1 млн руб. Вносить можно только рубли.

- Какая именно льгота полагается владельцу счета?

- Инвестору предоставляется право выбрать один из двух вариантов вычета. Это или вычет 13% с вложений на ИИС в течение года (с суммы не более 400 тыс. рублей, а проще говоря, возврат из бюджета до 52 тыс. рублей), или же вычет 13% с дохода от всех операций по ИИС. Первая форма вычета предполагает наличие доходов (например, заработной платы), облагаемых по ставке 13%, в соответствующем налогом периоде.

- Приведите пример, пожалуйста.

- За 2017 налогоплательщик получил по основному месту работы доход в размере 600 тыс. рублей, уплатив в течение года подоходный налог 13% в размере 78 тыс. руб. В этом же налогом периоде налогоплательщик открыл ИИС, и внес на него 400 тыс. руб. По истечении налогового периода налогоплательщик подал налоговую декларацию 3-НФДЛ по месту прописки, и, приложив подтверждающие документы и заявление, смог уменьшить свою налогооблагаемую базу на 400 тыс. руб. Из бюджета возвращено 52 тыс. руб. (13% от 400 тыс. руб.).

- О чем обязательно важно помнить владельцу счета?

- О том, что частичный или полный вывод средств до истечения трех лет с даты открытия ИИС означает досрочное расторжение договора и лишает инвестора права на получение налоговых вычетов.

- Каковы, на ваш взгляд, основные преимущества ИИС для их владельцев?

- Во-первых, это реальный, осязаемый финансовый стимул от государства в виде возможности получить солидную налоговую льготу. Во-вторых, ИИС – это возможность практически безболезненно попробовать свои силы на фондовом рынке, начав с понятных инструментов, например, облигаций. В-третьих, ИИС – по своей природе долгосрочный инструмент, и в этом отношении интересное решение для достижения важных финансовых целей в жизни.

- Как много таких счетов открыли ваши клиенты? Как открыть ИИС в «БКС Премьер»?

- Индивидуальные инвестиционные счета в БКС открыли уже 50 тысяч человек, компания входит в тройку лидеров рынка по количеству открытых ИИС. Для открытия льготного счета достаточно обратиться с паспортом в любой офис компании. Открыв ИИС, инвестор может торговать самостоятельно, а может воспользоваться уже готовыми решениями - мы предлагаем широкий выбор готовых инвестиционных стратегий для разных риск-профилей. Также специалисты «БКС Премьер» помогут бесплатно оформить документы на получение вычета.

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Сегодня в 11:56, просмотров: 206, комментариев: 0


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