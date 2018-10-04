​Прокуратура Югры закрыла сайт по продаже паспортов

Югорская межрайонная прокуратура во время мониторинга интернета нашла ресурсы, на которых размещена информация, запрещенная к распространению в Российской Федерации.

«На страницах двух сайтов содержалась информация о возможности приобретения паспортов Российской Федерации. При этом вход на сайты свободный, регистрация пользователей для доступа к использованию их ресурсов не требовалась. Ознакомиться с содержанием сайта мог любой интернет-пользователь», - рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Межрайонный прокурор направил заявление в суд о признании информации, размещенной на интернет-ресурсах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд рассмотрел заявления прокурора и удовлетворил их в полном объеме. После вступления судебных актов в законную силу они будут направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для принятия мер по блокировке сайтов.