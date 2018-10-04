​РЖД обещает создать в плацкарте «зоны персонального комфорта»

На смену плацкарту придут более комфортные типы пассажирских вагонов. Замену РЖД планирует провести в ближайшие два года, рассказал «Российской газете» глава компании Олег Белозеров.

«На базе принципа формирования общего или плацкартного вагона, в общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», - пообещал.

Рассматриваются, в частности, варианты мест капсульного типа, где для пассажиров будет создано индивидуальное пространство. Также есть предложения по «пространству-трансформеру», где можно формировать свое место для поездки.

Новые вагоны планируют оборудовать розетками, wi-fi.