​РЖД обещает создать в плацкарте «зоны персонального комфорта»

На смену плацкарту придут более комфортные типы пассажирских вагонов. Замену РЖД планирует провести в ближайшие два года, рассказал «Российской газете» глава компании Олег Белозеров.
«На базе принципа формирования общего или плацкартного вагона, в общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», - пообещал.
Рассматриваются, в частности, варианты мест капсульного типа, где для пассажиров будет создано индивидуальное пространство. Также есть предложения по «пространству-трансформеру», где можно формировать свое место для поездки.
Новые вагоны планируют оборудовать розетками, wi-fi.
Интеллектуальному клубу Сургута – 10 лет. Председатель клуба Алексей Кучин и куратор проекта «Музей под открытым небом» Ольга Сидорова // ONLINE 5 октября в 12:00