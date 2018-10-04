16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,2115   EUR  76,0505  

​В Тюмени прошел 24-часовjй хакатон по конструированию машины Голдберга

В хакатоне по конструированию машины Голдберга поучаствовали 18 команд. Мероприятие прошло на базе высшей инженерной школы EG Тюменского индустриального университета.

Целые сутки участники, выполняя простые действия многоступенчатыми ходами, воссоздали главы из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Когда все были готовы произошел одновременный запуск и все произведение выстроилось в единую картину.

«Конструирование машины Голдберга — это не игра, а настоящий учебный процесс, первое серьёзное испытание для наших первокурсников, – комментирует руководитель проекта «Высшая инженерная школа EG» Алексей Пимнев. — В ходе создания проектов они познакомились с конструированием, обратились к таким предметам, как физика, математика, химия, литература, поскольку сочетание технической и гуманитарной составляющей очень важно для будущих инженеров. Ребята не только погрузились в инженерию и проектную деятельность, но и узнали о таких процессах, как распределение ролей в команде, ответственность за общий результат, научились коммуницировать друг с другом».

Студенты, участвующие в мероприятии, рассказали, что они очень рады таким мероприятием. По их словам, это очень «круто».

«Ещё в три часа ночи был только концепт, однако мы всё успели. В команде не было главных ролей, царил коллективный разум. Я считаю, что нам повезло, так как у нас была финальная глава, и мы меньше зависели от других. Группы, которые находились в середине цепочки, выполняли сложные расчеты, их машина должна была запуститься от предыдущей группы и своей концовкой запустить следующую», – поделился впечатлениями студент группы НДб-18-1 Никита Гончар.

Оценкой проектов занимались директор департамента внеучебной деятельности Дмитрий Новицкий, директор департамента научно-исследовательской деятельности Павел Евтин, руководитель проектного офиса «Высшая инженерная школа» Алексей Пимнев, инженер центральной инженерно-технологической службы предприятия «Уватнефтегаз» ПАО «Роснефть» Алёна Резниченко, начальник отдела стандартизации и технического регулирования ООО «Газпром геологоразведка» Ирина Сахарова.

Отметим, что победитель отправится на Всероссийские соревнования по конструированию машин Голдберга, которые пройдут на базе Санкт-Петербургского политехнического университета.

Справка:

Машина Голдберга – это устройство, которое выполняет очень простое действие чрезвычайно сложным образом — как правило, посредством длинной последовательности взаимодействий по «принципу домино».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:45, просмотров: 257, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Екатерина Шульман: «Нашей власти кажется, что происходящее на Западе важнее происходящего в России»

Екатерина Шульман: «Нашей власти кажется, что происходящее на Западе важнее происходящего в России»

Вторая часть интервью с известным политологом о том, почему у российской бюрократии большая голова, кто такой «стационарный бандит» и где у автократий ахиллесова пята
Артем Мазнев Сегодня в 09:10
4185 2
Ректор СурГПУ Надежда Коноплина: «Мы не будем сидеть сложа руки»

Ректор СурГПУ Надежда Коноплина: «Мы не будем сидеть сложа руки»
Сургутский педуниверситет лишен аккредитации по трем направлениям. Вуз планирует решать проблему
Анастасия Якупова 03 октября в 17:26
749 5
​Впервые вижу. «Тайна дома с часами»

​Впервые вижу. «Тайна дома с часами»
Становится все тяжелее распознать качество фильма по трейлеру - там всегда все очень красиво
Светлана Мосендз 03 октября в 17:01
460 2

В Сургуте подводят итоги проекта «Музей под открытым небом»
Профессиональные художники перенесли на стены домов города 12 живописных работ, придуманных детьми
АНО «Интеллектуальный клуб» 03 октября в 14:30
356 0
Редакция СИА-ПРЕСС

Смешались в кучу: кони, люди и охрана общественного порядка
Редакция СИА-ПРЕСС 03 октября в 14:26
542 2
​Жилой комплекс Сибпромстроя в Подмосковье признали лучшим в стране в стандарт-классе

​Жилой комплекс Сибпромстроя в Подмосковье признали лучшим в стране в стандарт-классе
20 сентября в Москве подвели итоги профессиональной премии, в фокусе внимания которой находится состояние рынка недвижимости в России
Полина Амирова 02 октября в 14:25
404 3
Сколько можно врать?

Сколько можно врать?
​Это просто какой-то цирк. Неприличный цирк с отравителями семьи Скрипалей, убийцами гражданки Великобритании Дон Стёрджес. Цирк с конями, устроенный высшим государственным руководством от имени нашей страны, всех граждан России
Александр Мазурин 03 октября в 09:06
631 12
​Чиновников все-таки нужно выбирать, а не назначать

​Чиновников все-таки нужно выбирать, а не назначать
Голосующая аудитория siapress.ru рассказала, как госслужащие должны получать свои места
Константин Шперлинг 02 октября в 17:24
504 4
Три главных политических события сентября: пенсионная реформа, поражение партии власти на региональных выборах, сбитый ИЛ-20

Три главных политических события сентября: пенсионная реформа, поражение партии власти на региональных выборах, сбитый ИЛ-20
Обзор редакции СИА-ПРЕСС с комментариями политолога Федора Крашенинникова
Артем Мазнев 02 октября в 14:42
523 3
​Гор Ванян: «Коллеги зовут меня Аль Капоне нашей барной мафии»

​Гор Ванян: «Коллеги зовут меня Аль Капоне нашей барной мафии»
Интервью с сургутским барменом о тайнах гостей, любимых коктейлях и алкогольных предпочтениях местных посетителей
Анастасия Якупова 02 октября в 14:38
711 1
Наша задача — не посадить каких-то людей, а обезопасить молодое поколение от противоправного контента

Наша задача — не посадить каких-то людей, а обезопасить молодое поколение от противоправного контента
Интервью с президентом РОО «Киберхранители» Ириной Кузнецовой
Лилия Сулейманова 02 октября в 10:15
485 8
Сергей Фомкин: «В Европе жить в квартире одному не просто грустно. Это невыгодно»

Сергей Фомкин: «В Европе жить в квартире одному не просто грустно. Это невыгодно»
Главный теплоэнергетик компании «Сибпромстрой» - о том, как формируются счета за коммуналку за рубежом, как сэкономить на отоплении в Сургуте практически в любом жилфонде. Бонус: как проверить квартиру на теплопроводность при покупке
Марина Романова 02 октября в 10:12
794 24
Сложно ли найти работу в Сургуте? // ИНФОГРАФИКА

Сложно ли найти работу в Сургуте? // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru высказала свое мнение по этому вопросу
Константин Шперлинг 01 октября в 17:35
575 1
​Пока вы считали деньги, довели пациентку до тяжелой инвалидности

​Пока вы считали деньги, довели пациентку до тяжелой инвалидности
Почему лечащий доктор в своем комментарии говорит о цене вопроса? О цене вопроса правильно бы поговорить с Минфином, а не лечащим доктором. К доктору мы обычно ходим не деньги посчитать в государственном кармане, а за оказанием качественной медицинской услуги!
Елена Хвостикова, директор некоммерческой организации «Центр помощи пациентам «Геном» 01 октября в 16:24
1174 8
Что построят на месте снесенных деревяшек в районе улицы Юности? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Что построят на месте снесенных деревяшек в районе улицы Юности? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 01 октября в 11:17
829 3
Ринат Бадрутдинов: «Я собираюсь пройти путь от побережья Тихого океана до побережья Атлантического. Звучит классно»

Ринат Бадрутдинов: «Я собираюсь пройти путь от побережья Тихого океана до побережья Атлантического. Звучит классно»
Планировалось, что это интервью будет наполнено светом и духом авантюризма, однако случилось страшное: буквально через несколько дней после беседы Ринат ​попал в аварию, которая не оставила ему шанса на жизнь
Видана Данилова 30 сентября в 12:27
1225 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика