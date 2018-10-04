​В Тюмени прошел 24-часовjй хакатон по конструированию машины Голдберга

В хакатоне по конструированию машины Голдберга поучаствовали 18 команд. Мероприятие прошло на базе высшей инженерной школы EG Тюменского индустриального университета.

Целые сутки участники, выполняя простые действия многоступенчатыми ходами, воссоздали главы из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Когда все были готовы произошел одновременный запуск и все произведение выстроилось в единую картину.

«Конструирование машины Голдберга — это не игра, а настоящий учебный процесс, первое серьёзное испытание для наших первокурсников, – комментирует руководитель проекта «Высшая инженерная школа EG» Алексей Пимнев. — В ходе создания проектов они познакомились с конструированием, обратились к таким предметам, как физика, математика, химия, литература, поскольку сочетание технической и гуманитарной составляющей очень важно для будущих инженеров. Ребята не только погрузились в инженерию и проектную деятельность, но и узнали о таких процессах, как распределение ролей в команде, ответственность за общий результат, научились коммуницировать друг с другом».

Студенты, участвующие в мероприятии, рассказали, что они очень рады таким мероприятием. По их словам, это очень «круто».

«Ещё в три часа ночи был только концепт, однако мы всё успели. В команде не было главных ролей, царил коллективный разум. Я считаю, что нам повезло, так как у нас была финальная глава, и мы меньше зависели от других. Группы, которые находились в середине цепочки, выполняли сложные расчеты, их машина должна была запуститься от предыдущей группы и своей концовкой запустить следующую», – поделился впечатлениями студент группы НДб-18-1 Никита Гончар.

Оценкой проектов занимались директор департамента внеучебной деятельности Дмитрий Новицкий, директор департамента научно-исследовательской деятельности Павел Евтин, руководитель проектного офиса «Высшая инженерная школа» Алексей Пимнев, инженер центральной инженерно-технологической службы предприятия «Уватнефтегаз» ПАО «Роснефть» Алёна Резниченко, начальник отдела стандартизации и технического регулирования ООО «Газпром геологоразведка» Ирина Сахарова.

Отметим, что победитель отправится на Всероссийские соревнования по конструированию машин Голдберга, которые пройдут на базе Санкт-Петербургского политехнического университета.

Справка:

Машина Голдберга – это устройство, которое выполняет очень простое действие чрезвычайно сложным образом — как правило, посредством длинной последовательности взаимодействий по «принципу домино».