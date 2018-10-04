​Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе

Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», сообщается на сайте Кремля. Накануне принятый депутатами Госдумы документ одобрили сенаторы.

Пенсионная реформа предусматривает поэтапно увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости, до 65 у мужчин и 60 у женщин. Поднимать пенсионный возраст начнут с 1 января 2019 года.

Также пенсионный возраст на пять лет поднимут для лиц, проработавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Досрочный выход на пенсию гарантирован многодетным матерям при наличии 15 лет страхового стажа.

Кроме того, предусмотрен новый порядок индексации страховых пенсий. Предполагается, что размеры пенсий будут индексироваться выше уровня инфляции.

Другим документом введена уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц, достигших предпенсионного возраста.

Стоит отметить, что на заседании правительства, которое состоялось 2 октября, Владимир Путин отметил, что пенсионная реформа после внесенных в нее президентских поправок не принесет ожидаемого дохода, а напротив потребует дополнительных вложений. По словам министра финансов Антона Силуанова, общий объем трансферта Пенсионному фонду в первые годы составит порядка 100 миллиардов рублей.

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