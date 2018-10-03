​Правительство утвердило: новогодние каникулы россиян продлятся 10 дней

Правительство РФ утвердило график переноса выходных в 2019 году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая соответственно.

«Таким образом, в 2019 году будет десятидневный отдых с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, двухдневный отдых с 23 по 24 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, трёхдневный отдых с 8 по 10 марта, совпадающий с празднованием Международного женского дня, пятидневный отдых с 1 по 5 мая, совпадающий с Праздником Весны и Труда, четырёхдневный отдых с 9 по 12 мая, совпадающий с празднованием Дня Победы, 12 июня – День России, трёхдневный отдых с 2 по 4 ноября, совпадающий с Днём народного единства», - говорится в документе.

Постановление подготовлено Минтрудом и одобрено на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.