​11 октября эксперты со всей страны поделятся с тюменцами опытом защиты от киберпреступлений

11 октября в Тюмени пройдет тематическая секция «Информационная безопасность. Инновации в кибербезопасности», на которой выступят эксперты со всей страны. Они поделятся опытом защиты от киберпреступлений и инновациями в вопросе защиты данных.

Информационная безопасность сейчас одно из самых важных направлений программы цифровой экономики.

Для раскрытия этой темы на секции выступят руководитель направления продуктов информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Андрей Пупов, директор по информационной безопасности компании «Анлим – ИТ» Дмитрий Кондратьев, вице-президент компании «ИнфоТеКС» Сергей Дурягин, генеральный директор «Инфовотч-Урал» Николай Бабичев и начальник управления кибербезопасности ПАО «Сбербанк» Виталий Задорожный.

Все вместе они расскажут о проблемах в коммуникации с разработчиками систем в вопросах цифровой безопасности, о безопасности блокчейна, о том, как организовать автоматизированную защиту веб-приложений и сделать её непрерывной, а также о том, как применяя игровое моделирование и внося соревновательный дух в обучение, получить грамотных профессионалов в сфере информационной безопасности.

С программой секций по информационной безопасности на XI Тюменском цифровом форуме и выставке информационных технологий «Инфотех-2018», выступлениями спикеров можно ознакомиться по ссылке.