​ОНФ назвал Югру среди регионов с самой низкой смертностью

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число регионов с самыми низкими показателями смертности - 6,4 случая на 1 тысячу населения. Демографические данные Росстата за январь - июль 2018 года проанализировали эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье».

Также среди регионов с низкой смертностью Ингушетия (2,8 случая), Чечня (4,5), Ямал (4,8) и Дагестан (5). Среди регионов с самой высокой смертностью - Псковская область (18 случаев на тысячу человек), Тверская (17,7) и Новгородская (17,2).

За семь месяцев этот показатель снизился в 23 регионах страны, еще в семи остался на уровне прошлого года. В 55 субъектах РФ смертность выросла. Наихудшая ситуация по росту смертности населения на тысячу человек отмечается в Чукотском автономном округе (на 21,7%), Ненецком автономном округе (7,5%) и Забайкальском крае (5,9%).