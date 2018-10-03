​В Югре не вовлечены в хозяйственный оборот более 13 тысяч объектов имущества

В Югре 13 130 объектов имущества не вовлечены в хозяйственный оборот. Такие данные озвучила пресс-служба уральского полпредства.
Инвентаризация была проведена контрольным департаментом по поручению полномочного представителя Президента РФ Николая Цуканова. Проведенные мероприятия направлены на исполнение поручения президента.
Из-за того, что поручение президента в округе не реализовано, работа по вовлечению имущества в хозяйственный оборот взята на контроль полпредством до устранения нарушений.
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