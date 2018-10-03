В Сургутском районе упрощают работу для застройщиков

Администрация Сургутского района уменьшает количество административных процедур для застройщиков. Эти меры призваны улучшить инвестиционный климат и упростить работу девелоперам, рассказал начальник отдела муниципального регулирования градостроительной деятельности Сургутского района Максим Васько.

«Если в 2015 году таких процедур было 11, то сейчас их стало всего пять. Если раньше, к примеру, для предоставления земельного плана земельного участка нужно было обращаться отдельно, то теперь он выдается сразу вместе с договором аренды. Благодаря этому нам удалось сократить предельный срок прохождения все процедур с 58 рабочих дней в 2015 году до 38 в этом году», – объяснил Максим Васько.

Упрощенными административными процедурами могут воспользоваться как застройщики социальных объектов, так и жилых домов. При этом действуют они на территории всего Сургутского района и доступны в том числе через интернет. Потенциальные инвесторы могут получить все услуги на портале госуслуг и инвестиционном портале Сургутского района. В этом году, по данным администрации, таким способом было выдано 45 процентов разрешений на строительство, 50 процентов градостроительных планов земельного участка и 60 процентов разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.