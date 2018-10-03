​Провайдер Wifire стал лауреатом премии «Права потребителей и качество обслуживания 2018»

20-21 сентября в Сочи состоялись ежегодные форум и премия «Права потребителей и качество обслуживания», где награждались компании из разных сфер деятельности. На IX ежегодном форуме специалисты обсудили новые идеи по организации торгового пространства для увеличения среднего чека, как говорить с клиентом в условиях культуры информационного изобилия, приняли участие в дискуссии о цифровом маркетплейсе. Хедлайнером мероприятия стал маркетолог и бизнес-тренер Максим Поташёв.

Награды были вручены более чем в 10 номинациях – чествовали лучших в банковской сфере, в розничной торговле, на рынке потребительских товаров и услуг.

Оператор фиксированной связи Wifire (Netbynet) взял премию в номинации «Розничные услуги», в категории «Высокоскоростная фиксированная связь». Для компании это уже третья награда «Права потребителей».

Премия «Права потребителей и качество обслуживания» инициирована фондом «Социальные проекты» и проводится во взаимодействии с Ассоциацией компаний интернет-торговли, Ассоциацией компаний розничной торговли, Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла, Торгово-промышленной палатой РФ, «БизнесДром», РОМИР и другими.