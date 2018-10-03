​Сургутские «орлята» полетят на Кубань

В Пыть-Яхе прошли 19-е Окружные военно-спортивные игры «Орленок», посвященные Победе в Великой Отечественной войне. В 13-й раз подряд победный кубок завоевали студенты Сургутского политехнического колледжа, бойцы военно-патриотического клуба «РОСиЧ».

После первых конкурсов, визитки и смотра спальных помещений в лидерах шел ВПК «Святая Русь» из города Советский. Впрочем, этот факт лишь раззадорил сургутян, и когда настал черед чисто спортивных видов соревнований, «росичи» были неудержимы. Самый трудный и ценный, по мнению спортсменов, полиатлон оказался за студентами СПК. Сила мышц вкупе со скоростью мысли – вот настоящая визитная карточка наших ребят. Безоговорочное первенство в девяти видах состязаний из тринадцати. В итоге «росичи» ушли вперёд, по количеству набранных баллов опередив ближайших соперников вдвое: перетягивание каната, разборка и сборка автомата, основы медицинской помощи и гражданской обороны, ориентирование на местности, туристическая дистанция, метание ножей и сапёрных лопаток, исторический конкурс… С лихвой хватило для общей победы.

- В целом, мы победили потому, что была поставлена такая цель, – признаются ребята. – Многие команды, например, выступив, садились отдыхать, телевизор смотреть, а мы тут же начинали готовиться к следующим состязаниям…

Кроме завидной выучки и общекомандного духа в арсенале «Росича» был капитан команды Михаил Чернуха. Не смотря на то, что победу на плацу судьи отдали Советскому, сургутский командир всё-таки был признан лучшим. Свой титул Михаил тут же отстоял, благодаря горячей поддержке всей команды, в поединке на ножах: в новом состязании, введённом в программу «Орлёнка», «Росич» показал высокий класс, хотя ещё до начала боя уже набрал победное количество баллов и мог даже не участвовать.

- Приёмы рукопашного боя ребятам помогал осваивать их одноклубник Вадим Асбаганов, – поясняет руководитель ВПК СПК «Росич» Галина Николаевна Угарова, – а приёмам владения холодным оружием бойцов обучали наши шефы, сотрудники сургутского ОМОНа. Нужно сказать, что вид

состязаний это очень зрелищный, но и связанный с немалым риском, не смотря на то, что участники имеют дело с резиновыми муляжами ножей. Я предложила команде не выкладываться по полной, но остановить их было невозможно.

Словом, «росичи» есть «росичи». Итоговая таблица игры вновь возвестила о том, что окружной «Орленок» – сургутская игра! Между прочим, теперь кубок дает победителю не только славу и почет, но и серьезную ответственность представлять Югру на Всероссийском этапе: студенты СПК примут участие в федеральном этапе «Орлёнка» весной в Краснодарском крае.