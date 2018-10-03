​Нижневартовск и Сургут названы лидерами среди городов России по состоянию дорожного хозяйства

Вартовчане и сургутяне довольны дорогами и их состоянием в своих городах. К такому выводу пришли исследователи Финансового университета при Правительстве РФ, опросив жителей городов с населением более 250 тысяч человек.

Так, 72 процента опрошенных жителей Нижневартовска и 67 процентов жителей Сургута заявили, что оценивают состояние автомобильных дорог в городах как хорошее или удовлетворительное. Положительную оценку работе общественного транспорта поставили 84 процента и 86 процентов сургутян. Работа ГИБДД вполне устраивает 88 процентов респондентов из обоих городов.

С такими показателями Нижневартовск расположился на пятом месте рейтинга, Сургут - на шестом. Впереди - Грозный, Казань, Череповец и Тюмень.

«В последние годы в России постоянно увеличивается доля тех, кто оценивает состояние дорог в своем городе как хорошее и удовлетворительное. Сегодня такого мнения придерживаются 63 процента жителей крупных и средних российских городов против 40 процентов в 2011 году, - отмечается в докладе. - Оценка работы городского транспорта остается стабильно высокой, как и все последние годы – сегодня ее положительно оценивают 82 процента респондентов. В 2018 году несколько выросла доля положительных оценок работы Госавтоинспекции – сегодня ее работу оценивают как хорошую и удовлетворительную 79 процентов жителей крупных и средних российских городов против 61 процент в 2011 году».