Росприроднадзор «закрыл» птицефабрику в Сургутском районе

На официальном сайте Росприроднадзора опубликована информация под громким заголовком «Суд удовлетворил требование Управления Росприроднадзора по ХМАО-Югре и приостановил деятельность ООО «Обь-регион» на 60 суток».

Из пресс-релиза, впрочем, следует, что речь не идет о приостановке деятельности всего предприятия. Суд удовлетворил требования ведомства в части приостановки деятельности птицефабрики по хранению отходов - куриного помета.

В беседе с корреспондентом siapress.ru руководитель окружного управления Вадим Скворцов не согласился с тем, что информация подана некорректно, заявив, что информация «перепечатана с судебного решения».

Представитель предприятия пояснил, что речь все-таки идет о приостановке использования пометохранилища, которое закрыто с апреля этого года. Впрочем, решение суда будет обжаловано.