Строительство мусорного полигона в Нефтеюганском районе завершится на год раньше срока

Полигон твердых бытовых отходов (ТКО) в Нефтеюганском районе будет построен на год раньше изначально намеченного срока. Об этом сообщил генеральный директор компании «Ресурсосбережение ХМАО», которая является основным инвестором проекта, Евгений Барзыкин на прошедшем на днях заседании общественного совета при департаменте промышленности округа.

Он отметил, что предприятие планирует получить заключение государственной экспертизы проектной документации и разрешение на строительство в первом квартале 2019 года, а ввести в эксплуатацию в первом в квартале 2020 года. Это на год раньше срока, прописанного в концессионном соглашении.

«Сегодня на земельном участке, предназначенном для размещения полигона, ведутся работы по инженерной подготовке территориальной зоны производственного назначения. – сообщил руководитель проекта, заместителя гендиректора Фонда развития Югры Сергей Афанасьев. –Концессионер уже произвел выноску геодезической разбивочной основы и выноску границ земельного участка, мобилизовал строительную технику для выполнения земляных работ, очистил территорию от деревьев и мелколесья, вывез непригодный грунт в объеме более 240 тысяч кубометров и т. д.».

На территории полигона также будет работать мусороперерабатывающее производство мощностью 90 тысяч тонн в год. Инвестиции в строительство составят больше одного миллиарда рублей, из которых 224 миллионов рублей вложит правительство округа, а 876 миллионов рублей – «Ресурсосбережение ХМАО».