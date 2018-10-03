​Из Югры выдворили 1,5 тысячи нелегалов

За девять месяцев 2018 года судебные приставы Югры выдворили из страны 1 448 иностранных граждан.

«Как правило, мигранты въезжают в нашу страну, пользуясь безвизовым режимом, сроком на 90 суток, однако по их истечении, иностранные граждане не торопятся добровольно покидать территорию нашей страны, нарушая тем самым законодательство Российской Федерации. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России», - пояснили в пресс-службе окружного ведомства.

Правила пребывания в России нарушили граждане Таджикистана (694 человек), Узбекистана (333), Кыргызстана (169), Азербайджана (134) и Украины (80).

Еще 226 иностранцев, незаконно находившихся на территории Югры, ожидают выдворения.