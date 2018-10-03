​Одежда, обувь и презервативы: таможенники нашли в Югре почти 40 тысяч контрафактных товаров

За девять месяцев 2018 года Ханты-Мансийская таможня «обезвредила» почти 39 тысяч единиц товаров с признаками контрафактности, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушители привозили в округ под брендом известных марок спортивную одежду, обувь, шапки, сумки, в том числе с товарными знаками, права на которые принадлежат FIFA, детские игрушки и развивающие конструкторы, наушники и музыкальные колонки, чехлы для мобильных устройств, зажигалки, кофе и чай и средства контрацепции.

За незаконное использование чужого товарного знака возбуждено 24 дела об административных правонарушениях. Общая сумма административных штрафов составила 125 тысяч рублей. За неоднократное использование чужого товарного знака без разрешения правообладателя возбуждено пять уголовных дел.

Правообладателям нанесен ущерб на сумму почти 8,7 миллиона рублей.