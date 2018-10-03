​СМИ сообщили о разработке правительством РФ плана отказа от доллара

Правительство России готовит проект о дедолларизации российской экономики. Об этом со ссылкой на три источника сообщает The Bell.

По данным издания, законопроект, подготовленный «по мотивам» главы ВТБ Андрея Костина, премьер-министр России Дмитрий Медведев подпишет уже в октябре. В обсуждении документа участвуют ЦБ, ВТБ и другие крупнейшие банки, а также экспортеры.

Ранее Костин озвучил свой план из четырех пунктов по отказу от доллара. Среди них - ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты, перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию, а также перевод на российскую площадку размещение еврооблигаций.

Позже глава ВТБ подчеркнул, что о полном отказе от доллара речи не идет, а также заявил, что его план поддержал президент РФ Владимир Путин, которому он был представлен еще в июле.

Собеседники издания пояснили, что план правительства не предусматривает никаких ограничительных или запретительных мер. Упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах, а также на облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства.