​Владимир Путин поручил кабмину найти деньги на пенсионные изменения

Пенсионная реформа после внесенных в нее президентских поправок не принесет ожидаемого дохода, а напротив потребует дополнительных вложений. Об этом на совещании с членами кабмина, которое состоялось 2 октября, заявил глава государства Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Президент поинтересовался у министра финансов РФ Антона Силуанова, в каком объеме планируется профинансировать предложенные им поправки.

«Мы действительно не предусматриваем каких‑либо дополнительных источников от тех изменений, которые внесены в пенсионное законодательство, а наоборот, будем увеличивать даже трансферт Пенсионному фонду. Общий объем трансферта в первые годы, увеличение трансферта составит порядка 100 миллиардов рублей – мы дополнительно передадим Пенсионному фонду, для того чтобы он смог обеспечить те задачи, которые поставлены по повышенной индексации пенсий», - отчитался глава минфина.

Силуанов добавил, что поправки, которые внесены в ходе обсуждения законопроекта о пенсионных изменениях в Госдуме, требуют дополнительно выделения ресурсов в объеме более 500 миллиардов рублей. Он заверил президента, что эти средства предусмотрены в бюджете.