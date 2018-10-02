​Югра представила три проекта на XIX российско-финляндском культурном форуме

Делегация Югры приняла участие в работе XIX российско-финляндского культурного форума, который проходил в финском городе Савонлинна. Округ представляли директор департамента культуры автономного округа Надежда Казначеева, директор музея природы и человека Елена Гомонюк и заведующая отделом этнографии музея природы и человека Лариса Поршунова.

Они презентовали три проекта, сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей. Один из них, «Мыс Священной собаки», еще год назад заинтересовал музей финского города Лаппеенранта.

«В течение года были согласованы сроки и условия выставки, которая состоится в Финляндии в 2019 году, - рассказала директор департамента культуры Югры. - В рамках деловой программы XIX российско-финляндского культурного форума состоялось подписание договора руководителями музея природы и человека и музея Лаппеенранта. По итогам конкурса форума-2018 выставочный проект «Мыс Священной собаки» стал лучшим проектом в топ-10 проектов форума и получил грант на реализацию на территории Финляндии в размере 8 000 евро».

Музеем природы и человека на форуме были также представлены два проекта, приуроченные к Году театра-2019.

Кроме того, достигнута предварительная договоренность о приеме югорских граффити-художников финской стороной в рамках ежегодного фестиваля уличного искусства в городе Турку и организации визита в Ханты-Мансийск мастера иллюзии TatuTyni из Хельсинки для обсуждения вопросов сотрудничества по применению новых IT-технологий в театрах и музеях Югры.

Также финская сторона проявила большую заинтересованность в сотрудничестве с Югрой в сфере этнографического и культурного туризма.

XIX российско-финляндский культурный форум, темами которого стали формирование культурно-туристического продукта и устойчивый туризм, собрал более 450 представителей культуры из Финляндии и России.