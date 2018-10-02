Мантуров готов обсудить разрешение ночной торговли пивом в алюминиевых банках

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что его ведомство готово обсудить разрешение ночной торговли пивом в алюминиевых банках. Однако чиновник отказался признавать прямую связь этой меры с поддержкой компании по производству алюминия «Русал» Олега Дерипаски.

«Мы говорим о том, что мы должны развивать глубокую переработку алюминиевого продукта внутри страны. В том числе это касается и алюминиевой тары для разных напитков. В данном случае речь идет о пиве. Привязать это к «РусАлу», наверное, просто нелогично звучит, потому что у нас, я надеюсь, будут появляться и другие производители - переработчики первичного алюминия. «РусАл» - это производитель первичного алюминия. Когда мы говорим о переработке, косвенно, конечно же, мы будем обеспечивать переработку внутри страны, в том числе, помощь для «РусАла», - цитирует Мантурова «Интерфакс».

Ранее «Коммерсант» сообщил о том, что Минпромторг подготовил законопроект, снимающий запрет на розничную продажу произведенных в ЕАЭС пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в алюминиевых банках в нестационарных торговых объектах (киосках, ларьках), а также запрет на торговлю такой продукцией ночью. Уточнялось, что предложения разработаны как часть комплекса мер для поддержки алюминиевой промышленности.

Запрет на торговлю пивом в нестационарных торговых точках, а также в период с 23:00 до 08:00 был введен в России в 2013 году.