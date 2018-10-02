​Лукашенко распорядился снять запрет на продажу алкоголя ночью, который действовал сутки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился снять запрет на ночную продажу алкоголя, который начал действовать с 1 октября. Глава государства посчитал это решение непродуманным, передает госагентство БелТА.

По мнению Лукашенко, подобные меры борьбы с пьянством оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы.

Стоит отметить, что в Минске в 2015 году действовали временные ограничения на продажу алкоголя - спиртное можно было купить только с 9.00 до 22.00. Их также сняли после критики Лукашенко.