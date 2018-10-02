​Замгубернатора Тюменской области Вадим Шумков назначен врио губернатора Курганской области

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя губернатора Тюменской области Вадима Шумакова и назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области. Руководить регионом он будет до вступления в должность избранного главы Зауралья. Соответствующий приказ опубликован на сайте Кремля.

2 октября Алексей Кокорин досрочно сложил полномочия губернатора Курганской области. Пост он занимал с 2014 года. На сайте правительства региона говорится о том, что он принял решение в связи с переходом на новое место работы.