​Дмитрий Козак пообещал, что реформа энерготарифов не приведет к росту платежей ЖКХ

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что тарифные планы на электроэнергию для населения могут ввести с 1 июля 2019 года. Он заверил, что это не приведет к росту платежей за ЖКХ для населения. По словам чиновника, рост тарифов может коснуться только потребителей, «где коттеджи, дачи огромные, виллы».

Козак также пояснил, что речь идет не о введении соцнорм энергопотребления, а о введении тарифных планов.

«Речь идет о тарифном плане. Они во многих компаниях есть. Например, в области связи есть тоже разные тарифные планы в зависимости в том числе от объема времени, которое человек использует сотовую связь. Решение неокончательное. Я думаю, мы должны будем не только привязаться к точке потребления, но и к количеству жителей соответствующего дома, квартиры и так далее. И привязаться к климатическим условиям, в которых люди проживают, чтобы это все было справедливо и реалистично», - цитирует вице-премьера ТАСС.

Дмитрий Козак добавил, что меры по повышению эффективности электросетевого комплекса не ограничиваются вопросом тарифных планов. Будут реализованы также меры по повышению эффективности работы самих сетей.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Дмитрий Козак одобрил инициативу Минэнерго и Минэкономики о реформе энерготарифов для населения. Нормативные документы должны быть внесены к 15 января 2019 года.