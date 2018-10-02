​В Югре раскрыто покушение на убийство сотрудника нефтегазовой компании

Четверо жителей Югры и Тюменской области предстанут перед судом за покушение на убийство сотрудника нефтегазовой компании. Преступление было совершено 12 апреля 2017 года в Лангепасе. Потерпевшего сбили, когда он переходил дорогу. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Вскоре выяснилось, ДТП не было случайностью.

«На жизнь потерпевшего было совершено покушение в связи с его деятельностью по пресечению хищения нефти с месторождений, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре. - Убийство не было доведено до конца по стечению обстоятельств - удар автомобиля пришелся по касательной, поскольку рядом с потерпевшим находился еще один пешеход, а на другой полосе дороги проезжал автомобиль. Мужчина самостоятельно дошел до офиса, откуда вызвал скорую помощь. Его здоровью причинен легкий вред».

Сыщики провели по делу 25 судебных экспертиз и допросили более 30 свидетелей. Удалось установить, что обвиняемые разработали план, следили за потерпевшим, а, чтобы довести замысел до конца, купили недорогой автомобиль.

Материалы дела насчитывают 19 томов. Оно передано в суд для рассмотрения по существу.