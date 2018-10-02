​В Югру пришел грипп

Первым пациентам, обратившимся в медучреждения Югры с симптомами ОРВИ, поставлен диагноз «грипп». Об этом сообщается на официальном сайте окружного управления Роспотребнадзора.

Всего с 24 по 30 сентября за медицинской помощью обратились 12 249 больных, в том числе детей до 14 лет – 8841(79,5%). Заболеваемость ниже эпидпорога на 17 процентов. Кроме того, среди детей 7-14 лет показатель снизился 19 процентов, 15 лет и старше - на 178 процентов.