Администрация Сургута задолжала 24 млн рублей за коммуналку УК ДЕЗ ВЖР

Сегодня глава Сургута Вадим Шувалов провел встречу с представителями управляющих компаний города.

Одна из тем, которую подняли на мероприятии местные коммунальщики — долги по ЖКУ. Причем не только от рядовых горожан.

Так, например, директор УК ДЕЗ ВЖР Вячеслав Чураков попросил градоначальника сдвинуть с места вопрос по задолженности перед УК по муниципальным квартирам: «За десять лет долги администрации по квартплате за соцжилье перед нашей компанией составили 24 млн рублей. Я не могу выгнать людей на улицу. Поэтому мне приходится брать кредиты, чтобы расплатиться с ресурсоснабжающими организациями за этих должников».

Не меньше головной боли доставляют и ипотечные квартиры. Как поясняют коммунальщики, когда банк забирает жилье у должника, в последующем его продают по стоимости, равной размеру долга перед банком. Задолженность по ЖКУ при этом не учитывается, и остается непогашенной.

Не редки и такие случаи, когда собственник продает жилье с долгом по коммуналке. Взыскать с новых жильцов его невозможно — такие обременения числятся не за квартирой, а за старым владельцем.

Пример еще одной тяжелой ситуации привел директор УК ДЕЗ ЦЖР Рафаиль Ульбеков. Он пожаловался главе на многодетные семьи: «У нас где-то пять таких семей, у которых задолженность по 1,5 млн рублей. Они не платят, сидят без света не один год. Представляете, дети без света? Получают субсидии, но тратят их на еду и одежду. И я не могу их за это упрекнуть. Может, нужно создать какой-то попечительский совет для таких семей?»

Вадим Шувалов в ответ на просьбы представителей управляющих компаний сообщил, что чиновники попытаются помочь им в решении озвученных проблем.