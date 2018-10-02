В Тюменской области стали производить больше продукции сельского хозяйства

Предприятия Тюменской области стали производить больше продуктов сельского хозяйства. По итогам 2017 года индекс производства достиг 103,8 процента, что выше среднероссийского уровня на 1,4 процента.

За предыдущий год было продано товаров на 76 миллиардов рублей. При этом стоит отметить, что основная их масса производится в личных подсобных и фермерских хозяйствах – 41% молока, 35% мяса, 58% овощей.

Такое возможно благодаря сельскохозяйственной кооперации, которая помогает тюменцам наращивать производство и организовывает сбыт продукции.

Повысить качество молочных продуктов, поступающих на переработку с личных подворий, может помочь техническое переоснащение сельхозкооперативов, занятых приемом молока у сельских жителей, уверен губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его мнению, действующие пункты приемки молока, находящиеся в селах, необходимо оснастить современным охладительным оборудованием и лабораторными приборами для определения качества сдаваемого молочного сырья.

«Тюменские предприятия производят широкий ассортимент продуктов питания высокого качества. Наш регион не только полостью обеспечивает себя основными видами продовольствия, но и готов поставлять его на внешние рынки, в первую очередь - в северные автономные округа. Необходимо не только наращивать объемы производства сельхозпродукции, но и совершенствовать механизмы ее реализации», – подчеркнул Александр Моор.