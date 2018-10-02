Жителям Когалыма предлагают придумать названия для четырех улиц

Администрация Когалыма предлагает горожанам придумать названия для четырех улиц, расположенных в районе «Пионерного».
Придуманные варианты можно оформить в свободной форме и принести в администрацию: ул. Дружбы народов, 7, каб. 113, 114, 115. Или отправить по электронке kasimovaar@admkogalym.ru. Во втором случае в письме потребуется указать свои ФИО, дату рождения, телефон и адрес проживания.
Срок принятия вариантов от когалымчан — до 8 октября.
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