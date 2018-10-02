Жителям Когалыма предлагают придумать названия для четырех улиц

​Пока вы считали деньги, довели пациентку до тяжелой инвалидности

Почему лечащий доктор в своем комментарии говорит о цене вопроса? О цене вопроса правильно бы поговорить с Минфином, а не лечащим доктором. К доктору мы обычно ходим не деньги посчитать в государственном кармане, а за оказанием качественной медицинской услуги!