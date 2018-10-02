​Фестиваль «Возьмемся за руки, друзья» стартовал в Кондинском районе

29 сентября 2018 года в Районном Дворце культуры и искусства «Конда», пгт. Междуреченский состоялся первый отборочный этап Окружного фестиваля любительского художественного творчества национально-культурных объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Возьмёмся за руки, друзья».

В четвертый раз зональный этап Фестиваля проходит в пгт. Междуреченский, где в этом году приняло участие 215 человек, среди них национальные самодеятельные творческие коллективы и исполнители учреждений культуры, национальных культурных автономий, национальных общественных организаций в возрасте от 10 лет и старше.

Ежегодно участники готовятся к этому масштабному мероприятию, шьют костюмы, записывают и расшифровывают новый музыкальный материал, ставят хореографические номера, сохраняя традиции народов, проживающих в Югре.

Полный зал и бурные аплодисменты свидетельствовали об уютной и долгожданной встрече. С приветственным словом выступил отец Сергий Храма в честь иконы Божией Матери. Прозвучавшая в прологе песня «Родина моя», подарила положительный заряд и задала настроение, а ведущий и режиссер проекта Маенков Сергей поддерживал дружескую и теплую атмосферу на сцене на протяжении всего концерта.

В этот раз Кондинский район удивил зрителей фестиваля нестандартными режиссерскими подходами и решениями. Так, в Гала-концерте образ Матери Земли воспарил над сценой и на белый небосвод – полотно транслировалась проекция, отражающая эпохи, жизнь, быт, победы народов, населяющих Россию и Югру.

Все номера концерта, раскрывающие народности Югры, были яркими и разнообразными. Приятным, особенным и торжественным моментом было учреждение и вручение приза Главы Кондинского района. Надеемся, это станет доброй традицией на Кондинской земле.

Лауреаты I степени фестиваля «Возьмемся за руки, друзья» приглашены для участия в Гала-концерте фестиваля, который состоится в г. Ханты-Мансийске 21 октября 2018 года, где будут выявлены обладатели Гран-при.