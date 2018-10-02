​ВЦИОМ: Россияне ждут доллар за 76 рублей через год

Интерес россиян к ситуации на валютном рынке остается стабильным - на уровне свыше 50 процентов. Сохраняются также ожидания ослабления рубля, выяснили социологи Всероссийского центра общественного мнения.

«В обществе наметилась тенденция негативного ожидания в отношении поведения курса рубля к доллару. Согласно последним данным, в 3-х месячной перспективе респонденты прогнозируют 72 рубля за доллар, через год – 75,8 рубля. Такие цифры ожидались на фоне текущего официального курса на уровне 66,4 рубля за доллар. Те же тенденции наблюдались и по результатам опроса годичной давности», - говорится в очередном исследовании.

При этом хранят накопления россияне преимущественно в национальной валюте (66%). Сбережения в долларах есть у пяти процентов опрошенных, в евро – у трех процентов. 31 процент россиян сообщили, что у них нет сбережений.