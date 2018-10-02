16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,2221   EUR  75,2272  

В Сургутском районе завершат строительство жилья по проваленной федеральной программе

Для продолжения застройки района «Гидронамыв» в Белом Яре администрация Сургутского района собирается провести аукционы среди девелоперов на земельные участки под жилые дома. Об этом сообщил начальник отдела муниципального регулирования градостроительной деятельности района Максим Васько.

«Сейчас администрация проводит работы по этим земельным участкам, после чего мы планируем провести по ним аукционы среди застройщиков. По срокам, к сожалению, сейчас подробностей нет», – рассказал Максим Васько.

Напомним, в прошлом году администрацией Сургутского района бы расторгнут договор с прежним застройщиком района – компанией Сургутстройтрест, которая обязалась сдать 25 тысяч квадратных метров по федеральной программе «Доступное жилье для российской семьи». Работы, однако не были завершены, а стройка оказалась заморожена. Сейчас федеральная программа уже завершилась, поэтому администрация района будет искать других подрядчиков своими силами в рамках окружных и муниципальных программ. По информации источников, один из застройщиков Сургута готов взяться за завершение проекта.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:06, просмотров: 218, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Чиновников все-таки нужно выбирать, а не назначать

​Чиновников все-таки нужно выбирать, а не назначать
Голосующая аудитория siapress.ru рассказала, как госслужащие должны получать свои места
Константин Шперлинг Сегодня в 17:24
39 1
Три главных политических события сентября: пенсионная реформа, поражение партии власти на региональных выборах, сбитый ИЛ-20

Три главных политических события сентября: пенсионная реформа, поражение партии власти на региональных выборах, сбитый ИЛ-20
Обзор редакции СИА-ПРЕСС с комментариями политолога Федора Крашенинникова
Артем Мазнев Сегодня в 14:42
156 1
​Гор Ванян: «Коллеги зовут меня Аль Капоне нашей барной мафии»

​Гор Ванян: «Коллеги зовут меня Аль Капоне нашей барной мафии»
Интервью с сургутским барменом о тайнах гостей, любимых коктейлях и алкогольных предпочтениях местных посетителей
Анастасия Якупова Сегодня в 14:38
175 0
Наша задача — не посадить каких-то людей, а обезопасить молодое поколение от противоправного контента

Наша задача — не посадить каких-то людей, а обезопасить молодое поколение от противоправного контента
Интервью с президентом РОО «Киберхранители» Ириной Кузнецовой
Лилия Сулейманова Сегодня в 10:15
312 6
Сергей Фомкин: «В Европе жить в квартире одному не просто грустно. Это невыгодно»

Сергей Фомкин: «В Европе жить в квартире одному не просто грустно. Это невыгодно»
Главный теплоэнергетик компании «Сибпромстрой» - о том, как формируются счета за коммуналку за рубежом, как сэкономить на отоплении в Сургуте практически в любом жилфонде. Бонус: как проверить квартиру на теплопроводность при покупке
Марина Романова Сегодня в 10:12
440 15
Сложно ли найти работу в Сургуте? // ИНФОГРАФИКА

Сложно ли найти работу в Сургуте? // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru высказала свое мнение по этому вопросу
Константин Шперлинг 01 октября в 17:35
496 1
​Пока вы считали деньги, довели пациентку до тяжелой инвалидности

​Пока вы считали деньги, довели пациентку до тяжелой инвалидности
Почему лечащий доктор в своем комментарии говорит о цене вопроса? О цене вопроса правильно бы поговорить с Минфином, а не лечащим доктором. К доктору мы обычно ходим не деньги посчитать в государственном кармане, а за оказанием качественной медицинской услуги!
Елена Хвостикова, директор некоммерческой организации «Центр помощи пациентам «Геном» 01 октября в 16:24
926 4
Что построят на месте снесенных деревяшек в районе улицы Юности? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Что построят на месте снесенных деревяшек в районе улицы Юности? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 01 октября в 11:17
711 1
Ринат Бадрутдинов: «Я собираюсь пройти путь от побережья Тихого океана до побережья Атлантического. Звучит классно»

Ринат Бадрутдинов: «Я собираюсь пройти путь от побережья Тихого океана до побережья Атлантического. Звучит классно»
Планировалось, что это интервью будет наполнено светом и духом авантюризма, однако случилось страшное: буквально через несколько дней после беседы Ринат ​попал в аварию, которая не оставила ему шанса на жизнь
Видана Данилова 30 сентября в 12:27
1116 0
Югорский журналист ​Ринат Бадрутдинов погиб в ДТП во время экстремального путешествия по США

Югорский журналист ​Ринат Бадрутдинов погиб в ДТП во время экстремального путешествия по США
Семья вынуждена обратиться за помощью, чтобы доставить тело на родину
Видана Данилова 29 сентября в 18:29
1779 2
​Счастливый дар – видеть Землю глазами художника

​Счастливый дар – видеть Землю глазами художника
30 лет назад создан «Русскинской Музей природы и Человека имени А.П. Ядрошникова»
Людмила Захарова 29 сентября в 10:23
1771 0
​Рудион по пятницам

​Рудион по пятницам
Пенсия так далеко. Доживем до нее в пробке
Ева Рудион 28 сентября в 18:00
992 4
​Неоправданные ожидания

​Неоправданные ожидания
С каким настроением покидают выставку «Сургут. Нефть и Газ» экспоненты
Константин Шперлинг 28 сентября в 17:23
784 2
Чему можно научиться в Сургуте, чтобы получить и хобби, и дополнительный заработок // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Чему можно научиться в Сургуте, чтобы получить и хобби, и дополнительный заработок // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Продолжительность курсов от одного дня до нескольких месяцев
Лилия Сулейманова 28 сентября в 14:39
583 1
Роскошествовать мы не будем

Роскошествовать мы не будем
Чем закончилась работа сургутской думы в сентябре
Артем Мазнев 28 сентября в 14:06
599 2
Ректорат СурГУ: Студенты неаккредитованных направлений получат свои дипломы

Ректорат СурГУ: Студенты неаккредитованных направлений получат свои дипломы
Анастасия Якупова 28 сентября в 09:54
1180 5
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика