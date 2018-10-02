В Сургутском районе завершат строительство жилья по проваленной федеральной программе

Для продолжения застройки района «Гидронамыв» в Белом Яре администрация Сургутского района собирается провести аукционы среди девелоперов на земельные участки под жилые дома. Об этом сообщил начальник отдела муниципального регулирования градостроительной деятельности района Максим Васько.

«Сейчас администрация проводит работы по этим земельным участкам, после чего мы планируем провести по ним аукционы среди застройщиков. По срокам, к сожалению, сейчас подробностей нет», – рассказал Максим Васько.

Напомним, в прошлом году администрацией Сургутского района бы расторгнут договор с прежним застройщиком района – компанией Сургутстройтрест, которая обязалась сдать 25 тысяч квадратных метров по федеральной программе «Доступное жилье для российской семьи». Работы, однако не были завершены, а стройка оказалась заморожена. Сейчас федеральная программа уже завершилась, поэтому администрация района будет искать других подрядчиков своими силами в рамках окружных и муниципальных программ. По информации источников, один из застройщиков Сургута готов взяться за завершение проекта.