​В Нижневартовске организуют еженедельные встречи в ЖЭУ

Каждую субботу в управляющих организациях Нижневартовска будут проходить встречи с населением. Руководители управляющих компаний, представители департамента ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций, Общественного совета по вопросам ЖКХ, полицейские и пожарные будут обсуждать вопросы, касающиеся жизни микрорайонов, с председателями советов домов и представителями инициативных групп.

Темами встреч могут стать улучшение качества работы управляющих организаций, разъяснение жилищного законодательства, проведение капитального ремонта, энергосбережение, предоставление коммунальных услуг, благоустройство общих территорий, организация автостоянок, соблюдение правопорядка, проведение противопожарных мероприятий.

С графиком встреч, включающим информацию о дате, времени и месте, можно ознакомиться на сайте администрации Нижневартовска.