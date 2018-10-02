​Роспотребнадзор забраковал больше половины импортной одежды и обуви

54 процента трикотажа, 56 процентов швейных и 61 процент чулочно-носочных изделий, 53 процента кожаной обуви, сделанных за рубежом и представленных на российских прилавках, признаны Роспотребнадзором некачественными или опасными. Одежда и обувь отечественного производства не прошли проверку в среднем в 10 процентах случаев.

Данные ведомства по итогам проверок качества в первом полугодии 2018-го, направленные в Росстат, публикуют «Известия».

Роспотребнадзор признает ненадлежащими или опасными изделия, не соответствующие требованиям законов, техрегламентов или СанПиН. В эту категорию могут попасть как вещи с неверной маркировкой на этикетке, так и, например, окрашенные опасным составом.

Отмечается, что год назад доля брака не превышала пяти процента. Увеличение показателя эксперты связывают с переходом на риск-ориентированный подход: проверок стало меньше, но их эффективность выше.