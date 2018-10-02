Путин обошел Трампа и вошел в топ-5 рейтинга мирового доверия

30 процентов опрошенных Pew Research Center считают, что президент России Владимир Путин грамотно выстраивает внешнюю политику. С такими результатами российский лидер занял четвертую строчку в рейтинге мирового доверия, обойдя президента США Дональда Трампа, который расположился на пятом месте (27%).

В первую тройку вошли канцлер Германии Ангела Меркель (52%), президент Франции Эмманюэль Макрон (46%) и председатель КНР Си Цзиньпин (34%).

Опрос проводился весной этого года в 25 странах. Опрошены были 26,1 тысячи человек, уточняет РБК.