В Сургуте разгорается конфликт предпринимателей с чиновниками

Группа сургутских предпринимателей написала открытое письмо председателю городской думы Надежде Краснояровой с просьбой помочь разрешить конфликт с администрацией Сургута. Причиной спора с чиновниками стала судьба 15 автомагазинов по улице Профсоюзов, которые оказались в охранной зоне линии электропередачи (ЛЭП), а потому должны быть снесены. По словам предпринимателей, когда они впервые заключали договор об аренде этих земельных участков под торговые объекты в 2002 году, об охранной зоне речи не шло. «Автомагазины находятся в охранной зоне ВЛ-110, в которой, в соответствие с постановлением правительства №160 от 24.02.2009 г. Правительства РФ, «запрещено размещать торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов», говорится в письме предпринимателей председателю гордумы Надежде Краснояровой.

Кстати: При этом в охранной зоне ЛЭП, помимо торговых павильонов находятся и крупные постройки: ТРЦ «Агора» (почему-то названная в письме «Аурой»), здание городского суда, станция скорой помощи и другие.

Из текста становится известно, что администрация города успела в этом году заключить с частью предпринимателей договоры о размещении нестационарных торговых объектов (НТО), однако теперь добивается их расторжения.

Предприниматели указывают в письме, что в выходом из ситуации может стать прокладка подземного кабеля вместо ЛЭП. Однако, как пишут предприниматели в письме, «на наши возражения, что снос 15 павильонов не обеспечит безопасность жителей, и что в соответствие с «Правилами землепользования и застройки г. Сургута» все электрические сети, в том числе и существующая ВЛ по ул. Профсоюзов должны быть уложены в подземный кабель мы получили ответ: «А вы представляете, сколько это может стоить? Для этого нужны инвестиционные программы».