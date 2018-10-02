​Для россиян введут соцнормы энергопотребления

Правительство РФ вернулось к обсуждению замороженной в 2014 году реформы энерготарифов для населения. Соответствующая нициатива Минэнерго и Минэкономики обсуждалась на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол мероприятия.

По данным издания, речь идет о введении социальной нормы энергопотребления для населения, когда при превышении лимита резко вырастают тарифы. Предлагается зафиксировать для домохозяйства на 300 кВт/ч в месяц - по базовому тарифу, свыше 300 кВт/ч — по повышенному, свыше 500 кВт/ч — по «экономически обоснованному.

Гражданам, нуждающихся в соцподдержке, планируется предоставлять субсидии. Но при этом правительство может сократить список потребителей, приравненных к населению, и отказаться от льгот для селян и квартир с электроплитами

Дмитрий Козак одобрил предложенную схему, пишут «Ъ». Министерствам и ФАС поручено к 15 января 2019 года внести проекты нормативных документов.