На подготовку Югры к предстоящей зиме выделили 3,7 миллиарда

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры отчитался о 100-процентной готовности региона к прохождению осенне-зимнего сезона 2018/2019.

В муниципалитеты досрочно завершен завоз топлива и ГСМ. На предприятиях сформированы 452 аварийные бригады для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ. Также проведена проверка готовности к осенне-зимнему периоду котельных установок, центральных тепловых пунктов, инженерных сетей тепло-, водо-, газоснабжения и жилищного фонда.

В окружном департаменте общественных и внешних связей уточнили, что на эти цели были выделены 3,7 миллиарда рублей.