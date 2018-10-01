​В Когалыме заработала «Интерактивная карта». Но горожане не спешат ей пользоваться

В Когалыме некоторое время назад появилась собственная интерактивная карта. По задумке чиновников, с помощью этого сервиса горожане могут отмечать на карте различные имеющиеся проблемы: плохие дороги, брошенный автохлам, несанкционированные свалки и так далее.

Правда на текущий момент на ресурсе зафиксирована только одна проблема — «Разбитая дорога во дворе, торчит арматура». Автор опубликовал ее еще четыре месяца назад, но в работу она так и не взята, ее статус до сих пор «Актуально».

Отметим, что зафиксировать проблему онлайн не сложно: необходимо лишь зарегистрироваться по ссылке, указать имя и адрес электронной почты.