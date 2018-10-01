​В Тюменской области реализуется 200 проектов по импортозамещению

Многие тюменские предприятия перешли от схемы «придумываем – производим – продаем» к решению конкретных задача, которые ставят перед ними нефтегазовые компании. Об этом рассказал глава Тюменской области Александр Моор на заседании президиума областного правительства, где обсуждалась реализация региональной государственной программы «Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности».

Главная цели программы – помочь развитию промышленных производств и обеспечить устойчивые темы роста промышленности, а также создать благоприятный инвестиционный климат.

«Тюменский машиностроительный комплекс уверенно наращивает объемы производства, выводит на мировые рынки новую конкурентоспособную продукцию. Последние несколько лет индекс промышленного производства в Тюменской области показывает уверенный рост именно за счет обрабатывающих производств. Наши предприятия активно сотрудничают с крупными нефтегазовыми компаниями, успешно участвуют в реализации федеральных программ импортозамещения», – подчеркнул Моор.

Предприятия Тюменской области направили 139 предложений по импортозамещению крупным заказчикам. Работая таким образом, выпускается только необходимая продукция, которая хорошо продается.

Директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов подчеркнул, что в регионе предусмотрена и финансовая поддержка. По его словам, в этом году такой возможность воспользовались десять предприятий. Было приобретено 88 единиц оборудования и три единицы спецтехники, а сума возмещений составила свыше 151 млн рублей.

Кстати:

В Этом году в Тюменской области открылось восемь новых производств. Планируется, что еще два будут открыты до конца года.