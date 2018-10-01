16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,5745   EUR  75,9877  

​Убедительный процент от БКС Премьер - Вклад «В плюсе» под 7,55% годовых в рублях

Банковский вклад – это самый пассивный и одновременно самый понятный для населения инструмент инвестирования. Несмотря на то, что снижение ставок в экономике потянуло за собой вниз и ставки по депозитам, на рынке еще есть предложения с достойной доходностью, а сам инструмент подходит для долгосрочного сохранения капитала и личного «резервного фонда».

Одним из ключевых параметров для вкладчика служит процент по депозиту. За первую декаду сентября средняя максимальная ставка топ-10 российских депозитных банков составила порядка 6,65%. При этом, по прогнозу Банка России, инфляция в 2018 году окажется в районе 4%.

Лишь немногие игроки на банковском рынке сохраняют предложения с доходностью, позволяющей комфортно защитить средства от инфляции. В линейке депозитных предложений инвестиционного банка «БКС Премьер» появился вклад «В ПЛЮСЕ» с одной из лучших ставок на рынке – 7,55%, что почти в два раза превышает уровень прогнозируемой инфляции на горизонте года. Вклад «В ПЛЮСЕ» - это специальное предложение для новых клиентов банка. Ставка 7,55% действительна при размещении средств от 300 тысяч до 1 миллиона рублей на 365 дней, проценты выплачиваются в конце срока.

Чтобы узнать больше о том, как грамотно и эффективно вкладывать деньги, приходите в офис «БКС Премьер» на бесплатную консультацию. Финансовые советники «БКС Премьер» с удовольствием примут вас и расскажут подробнее об актуальных вариантах для вложений и составят персональный финансовый план.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:00, просмотров: 197, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Сложно ли найти работу в Сургуте? // ИНФОГРАФИКА

Сложно ли найти работу в Сургуте? // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru высказала свое мнение по этому вопросу
Константин Шперлинг Сегодня в 17:35
155 0
​Пока вы считали деньги, довели пациентку до тяжелой инвалидности

​Пока вы считали деньги, довели пациентку до тяжелой инвалидности
Почему лечащий доктор в своем комментарии говорит о цене вопроса? О цене вопроса правильно бы поговорить с Минфином, а не лечащим доктором. К доктору мы обычно ходим не деньги посчитать в государственном кармане, а за оказанием качественной медицинской услуги!
Елена Хвостикова, директор некоммерческой организации «Центр помощи пациентам «Геном» Сегодня в 16:24
324 1
Что построят на месте снесенных деревяшек в районе улицы Юности? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Что построят на месте снесенных деревяшек в районе улицы Юности? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова Сегодня в 11:17
437 1
Ринат Бадрутдинов: «Я собираюсь пройти путь от побережья Тихого океана до побережья Атлантического. Звучит классно»

Ринат Бадрутдинов: «Я собираюсь пройти путь от побережья Тихого океана до побережья Атлантического. Звучит классно»
Планировалось, что это интервью будет наполнено светом и духом авантюризма, однако случилось страшное: буквально через несколько дней после беседы Ринат ​попал в аварию, которая не оставила ему шанса на жизнь
Видана Данилова 30 сентября в 12:27
1012 0
Югорский журналист ​Ринат Бадрутдинов погиб в ДТП во время экстремального путешествия по США

Югорский журналист ​Ринат Бадрутдинов погиб в ДТП во время экстремального путешествия по США
Семья вынуждена обратиться за помощью, чтобы доставить тело на родину
Видана Данилова 29 сентября в 18:29
1698 2
​Счастливый дар – видеть Землю глазами художника

​Счастливый дар – видеть Землю глазами художника
30 лет назад создан «Русскинской Музей природы и Человека имени А.П. Ядрошникова»
Людмила Захарова 29 сентября в 10:23
1660 0
​Рудион по пятницам

​Рудион по пятницам
Пенсия так далеко. Доживем до нее в пробке
Ева Рудион 28 сентября в 18:00
978 4
​Неоправданные ожидания

​Неоправданные ожидания
С каким настроением покидают выставку «Сургут. Нефть и Газ» экспоненты
Константин Шперлинг 28 сентября в 17:23
735 1
Чему можно научиться в Сургуте, чтобы получить и хобби, и дополнительный заработок // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Чему можно научиться в Сургуте, чтобы получить и хобби, и дополнительный заработок // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Продолжительность курсов от одного дня до нескольких месяцев
Лилия Сулейманова 28 сентября в 14:39
558 1
Роскошествовать мы не будем

Роскошествовать мы не будем
Чем закончилась работа сургутской думы в сентябре
Артем Мазнев 28 сентября в 14:06
574 2
Ректорат СурГУ: Студенты неаккредитованных направлений получат свои дипломы

Ректорат СурГУ: Студенты неаккредитованных направлений получат свои дипломы
Анастасия Якупова 28 сентября в 09:54
1127 5
​В Сургуте нелегко привлечь финансовые и людские ресурсы на помощь бездомным людям

​В Сургуте нелегко привлечь финансовые и людские ресурсы на помощь бездомным людям
Интервью с директором петербургской благотворительной организации «Ночлежка» Григорием Свердлиным
Лилия Сулейманова 28 сентября в 09:43
317 3
Топ-10 фильмов от Александра Ханта, режиссёра х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

Топ-10 фильмов от Александра Ханта, режиссёра х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»
Редакция СИА-ПРЕСС 28 сентября в 09:30
319 1
17 тысяч вакансий предложили Сургутнефтегаз, Газпром и Тюменьэнерго

17 тысяч вакансий предложили Сургутнефтегаз, Газпром и Тюменьэнерго

Департамент труда Югры учил кадровиков сферы ТЭК, как решать кадровый голод
Константин Шперлинг 27 сентября в 18:45
819 0
​Раньше было лучше // ИНФОГРАФИКА

​Раньше было лучше // ИНФОГРАФИКА
Аудитория портала siapress.ru выбрала самого эффективного градоначальника
Константин Шперлинг 27 сентября в 16:46
483 8
В Лянторе появился первый в России памятник воспитателю

В Лянторе появился первый в России памятник воспитателю

Его создали младший воспитатель детсада "Город детства" и родители его воспитанников
Марина Романова 27 сентября в 13:36
295 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика