​Убедительный процент от БКС Премьер - Вклад «В плюсе» под 7,55% годовых в рублях

Банковский вклад – это самый пассивный и одновременно самый понятный для населения инструмент инвестирования. Несмотря на то, что снижение ставок в экономике потянуло за собой вниз и ставки по депозитам, на рынке еще есть предложения с достойной доходностью, а сам инструмент подходит для долгосрочного сохранения капитала и личного «резервного фонда».

Одним из ключевых параметров для вкладчика служит процент по депозиту. За первую декаду сентября средняя максимальная ставка топ-10 российских депозитных банков составила порядка 6,65%. При этом, по прогнозу Банка России, инфляция в 2018 году окажется в районе 4%.

Лишь немногие игроки на банковском рынке сохраняют предложения с доходностью, позволяющей комфортно защитить средства от инфляции. В линейке депозитных предложений инвестиционного банка «БКС Премьер» появился вклад «В ПЛЮСЕ» с одной из лучших ставок на рынке – 7,55%, что почти в два раза превышает уровень прогнозируемой инфляции на горизонте года. Вклад «В ПЛЮСЕ» - это специальное предложение для новых клиентов банка. Ставка 7,55% действительна при размещении средств от 300 тысяч до 1 миллиона рублей на 365 дней, проценты выплачиваются в конце срока.

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